العراق مخاطبا الدول العربية: لا خيار غير الحوار الصريح مع إيران

وقال وزير الخارجيَّة العراقي إبراهيم الجعفريّ في تصريح صحفي بعد اجتماع وزراء الخارجيَّة العرب في سياق اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ان 'لا خيار غير الانفتاح علي الحوار مع إيران' مؤكدا 'ويجب أن يكون صريحاً، وتحدد فيه المشاكل، وتوضع فيه الحلول؛ لتحقيق الاستقرار في المنطقة'.

واعتبر الجعفري 'النقاط التي طـُرِحَت باجتماع وزراء الخارجيَّة العرب في نيويورك كانت جيِّدة، ومنها توحيد الموقف العربيِّ إزاء القضيَّة الفلسطينيَّة'

واشار الي ان 'العراق ركَّز علي صياغة موقف عربيٍّ مُوحَّد ستراتيجيّ'.

وأضاف 'أما الموقف من حِدَّة التوتـُّر الذي تتعرَّض له المنطقة؛ بسبب الأزمات' مؤكداً 'نستثمر الفرص السلميَّة كافة لحلِّ المشاكل، والابتعاد عن شبح الحُرُوب لئلا تُعيد إلي المنطقة المآسي، والويلات التي جرت في مناطق أخري من العالم، والتهبت البلدان، ودفع الناس اقتصادهم، ودماءهم، وكلَّ ما يتعلـَّق بهم'.

وعن أولويَّات العراق في مُشارَكته باجتماعات الجمعيَّة العُمُوميَّة بيَّـنَ الجعفريّ: الحفاظ علي وحدة الصفِّ العربيِّ، وحلّ المشاكل العربيَّة المُشترَكة، والقضايا الأساسيَّة الستراتيجيَّة كالملفِّ الفلسطينيِّ الذي يجب أن يُعطي الأولويَّة خُصُوصاً مع زيادة التحدِّيات، مُشدِّداً: يجب أن ترتقي الدول العربيَّة إلي مُستوي المسؤوليَّة بالنسبة للملفِّ الفلسطينيِّ، وكذا بقـيَّة الملفات'.

وناقش الاجتماع الوزاري العربي ايضا،قضيَّة قطع المساعدات الأميركيَّة عن وكالة الأونروا، والملف الإيرانيّ.

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