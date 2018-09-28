تدريب 165 الف مهاجر أفغاني للإلمام بمخاطر الألغام

وتمّ خلال هذه الفترة إقامة 3 آلاف و611 حصة تدريبية أقامتها جمعية الهلال الأحمر التابعة لمدينة تايباد تدرَّبَ فيها يومياً 881 أفغانياً من رجال ونساء وقاصرين وقاصرات.

وكانت هذه الجمعية قد درّبت في نفس الفترة من العام السابق 125 الفا من الرعايا الأفغان الراغبين بمغادرة ايران الي بلدهم للإلمام بمخاطر الألغام التي قد تهددهم عند العودة إلي الديار.

كما أضافت الجمعية تعليم الرعايا الأفغان مخاطر القذائف غير المنفجرة المنتشرة في الأراضي وطريقة التعامل مع المصابين والجرحي.

وأفادت التقارير الصادرة عن مركز أفغانستان لمكافحة الإلغام منذ عام 2005 بأنّ الألغام تحصد شهرياً أرواح 172 أفغانياً وبفضل هذه التدريبات التي قامت بها الجهة الايرانية تقلصت نسبة هؤلاء الضحايا شهرياً الي 40 حالة.

انتهي** ع ج** 1837

