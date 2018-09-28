وزير الخارجية الألماني:

يجب إتاحة الفرصة للمضي بالإتفاق النووي الي الأمام

طهران/28ايلول/سبتمبر/إرنا – وجّه وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم الجمعة إنتقاداً الي واشنطن بسبب النهج التفرّدي والأحادية لمسؤولي البيت الابيض مؤكداً علي ضرورة إتاحة الفرصة للمضي بالإتفاق النووي الي الأمام.

وخلال مقابلة أجرتها معه قناة دويتشه فيله الإذاعية الألمانية أعرب ماس عن قلق بلاده من انسحاب ايران عن الإتفاق النووي الأمر الذي إعتبره تفقيماً للتوتر والتصعيد مشدداً علي رفضه الخيار العسكري.
و وصف وزير الخارجية الألماني منطقة الشرق الأوسط بأنها كبرميل باروت قد يشتعل، داعياً الجميع الي المساعدة علي الوصول الي إتفاق عبر طاولة مفاوضات وحوار مذكّراً بالمساعي التي قامت بها برلين في هذا السياق.
ورأي ماس أنّ الحل الأمثل والخيار الصحيح في هذا الشأن يتمثل في إتاحة الفرصة للإتفاق النووي بأن ينجح موضحاً بأنّ ما عدا ذلك سيؤدّي في نهاية المطاف الي زيادة التوتر وتعريض الأمن الاوروبي للخطر.
وأعرب وزير الخارجية الألماني عن تأييده لما طرحته قناة دويتشه فيله عن عدم إهتمام دونالد ترامب بالحلول المدعومة من أطراف متعددة حيال القضايا الدولية وتفرّد واشنطن في قراراتها ومواقفها.
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هايكو ماس

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الإتفاق النووي

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يجب إتاحة الفرصة للمضي بالإتفاق النووي الي الأمام

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