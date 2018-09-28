استثمار قدره 10 مليارات دولار في منطقة «بارسيان» الايرانية

وخلال حفل تدشين خمسة مشاريع إنمائية في بارسيان أضاف همتي بأنّ هذه التسهيلات المالية تم تخصيصها لخدمة المستثمرين في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء فضلاً عن الإستثمار في الصناعات الضخمة.

وأعرب محافظ هرمزغان عن عزم حكومي هادف الي إنعاش النشاط الاقتصادي غرب المحافظة مشيراً في ذلك الي بدء إنشاء مشروعَين ضخمين للبتروكيماويات وإنشاء محطة توليد الكهرباء تُوَفّر الحاجة الكهربائية للصناعات التي تتخذ من هذه المنطقة الاقتصادية مقراً لها متمنياً بأن تترك هذه المشاريع أثرها الإيجابي علي اقتصاد البلد والمنطقة.

ونفي محافظ هرمزغان أن يكون الحظر حائلاً أمام النشاط الاقتصادي والصناعي للبلاد.

علماً بأنّ مدينة بارسيان يقطنها 50 الف نسمة تقع في مركز محافظة هرمزغان جنوب ايران.

انتهي** ع ج** 1837

