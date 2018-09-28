القضاء علي جماعة إرهابية في منطقة «سَراوان» الحدودية

زاهدان/28ايلول/سبتمبر/إرنا – أعلنت قوات مقر القدس التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية جنوب شرق البلاد عن نجاحها في القضاء علي فريق إرهابي يتنمي الي طغمة الإستكبار العالمي خلال عمليات ناجحة قامت بها عناصرها قرب المخفر الحدودي رقم 163 الواقع في مدينة سراوان ومقتل أربعة إرهابيين.

ونقلاً عن العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية فقد كانت هذه الجماعة قد خططت للقيام بهجوم علي المخفر الايراني الحدوي لكنها صباح اليوم الجمعة وبفضل وعي عناصر أمن حرس الثورة الاسلامية وقعت في فخ عناصر الأمن الايرانية حيث تم القضاء علي عناصرها قرب مخفر رقم 163 الحدودي.
وأشار البيان الذي أصدره هذا المقرّ الي مقتل أربعة إرهابيين وإصابة إثنين منهم خلال تبادل كثيف للنار وهروب باقي عناصر هذه الجماعة الإرهابية الي أراضي البلد المجاور لإيران والتي كانت تتخذه مقراً لشنّ إعتدائها.
وأعلن البيان عن عدم حدوث أية إصابات في صفوف القوات الايرانية وإستيلاء هذه القوات علي جميع العتاد الذي كان بحوزة هذه الجماعة.
وحذّر البيان الزمَر الإرهابية وعناصرها المرتزقة المدعومة من وكالات استخبارية تحاول المساس بالأمن الايراني، من أيّ التفكير للقيام بإعتداء ضد ايران لأنها ستلقي رداً قاصماً وحازماً بفضل الوعي والرصد الإستخباري القوي الذي تتحلي به القوات المحلية المتأهبة دوماً.
علماً بأن مدينة سَراوان تقع في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران علي الحدود مع باكستان.
انتهي** ع ج** 1837



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القضاء علي جماعة إرهابية في منطقة «سَراوان» الحدودية

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