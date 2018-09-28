إستمراراً للتنديد بحادث مدينة أهواز الإرهابي

رئيس المجلس الوطني الباكستاني: نحن الي جانب ايران شعباً وحكومة

اسلام آباد/28ايلول/سبتمبر/إرنا – قدّم رئيس المجلس الوطني الباكستاني «أسد قيصر» اليوم الجمعة التعازي بمناسبة إستشهاد عدد من المواطنين الايرانيين مُديناً بشدة الإعتداء الارهابي في اهواز .

ونقلاً عن المجلس الوطني الباكستاني وجّه قيصر رسالة التعزية هذه، الي نظيره الايراني علي لاريجاني رئيس مجلس الشوري الاسلامي مؤكداً فيها علي تعاطف البرلمان ونوابه مع اُسر الضحايا معلناً وقوف بلاده وشعبه الي جانب ايران في محنتها.
وأضاف قيصر في رسالته: إننا نعتقد بأنّ مثل هذه الإعتداءات والهجمات الإرهابية العمياء تستهدف جميع الأحرار والامة الاسلامية برمتها، مذكّراً بما شهدته بلاده خلال العقد الأخير من إعتداءات إرهابية دموية.
كما أعرب أسد قيصر رئيس المجلس الوطني الباكستاني عن عزم باكستان شعباً وحكومة لمكافحة الارهاب واقتلاع جذوره.
يُذكر بأنّ إرهابيين تنكروا بزيّ عسكري هاجموا يوم السبت الثاني والعشرين من سبتمبر حفلاً استعراضياً عسكرياً اُقيم في مدينة اهواز جنوب غرب ايران بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس ذكري التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
وأدّي هذا الإعتداء الارهابي الي استشهاد 25 شخصاً من المواطنين العاديين ومن القوات العسكرية واصابة 69 آخر، فيما قُتل الإرهابيين الذين أطلقوا النار.
انتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

سياسي

أسد قيصر

باكستان

أهواز

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس المجلس الوطني الباكستاني: نحن الي جانب ايران شعباً وحكومة

معظم المشاهدات

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

برلمانی عراقی:

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

برلمانية عراقية:

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

أحدث الأخبار

محاكم النظام البحريني تصدر احكاما ضد مواطنين بتهمة الانضمام لـ”ائتلاف 14 فبراير ”

محاكم النظام البحريني تصدر احكاما ضد مواطنين بتهمة الانضمام لـ”ائتلاف 14 فبراير ”

استثمار قدره 10 مليارات دولار في منطقة «بارسيان» الايرانية

استثمار قدره 10 مليارات دولار في منطقة «بارسيان» الايرانية

`حماس` تتمسك بخيار المقاومة وتحدد خارطة طريق المصالحة

في الذكري الـ 18 لانتفاضة الأقصي:

'حماس' تتمسك بخيار المقاومة وتحدد خارطة طريق المصالحة

القضاء علي جماعة إرهابية في منطقة «سَراوان» الحدودية

القضاء علي جماعة إرهابية في منطقة «سَراوان» الحدودية

رئيس المجلس الوطني الباكستاني: نحن الي جانب ايران شعباً وحكومة

إستمراراً للتنديد بحادث مدينة أهواز الإرهابي

رئيس المجلس الوطني الباكستاني: نحن الي جانب ايران شعباً وحكومة

موضوعات مرتبط