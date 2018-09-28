أنباء عن وفاة الداعية السعودي سفر الحوالي في محبسه

طهران / 28 ايلول / سبتمبر / ارنا - قال حساب 'معتقلي الرأي'، إن المفكر والداعية السعودي المعتقل منذ أكثر من شهر، سفر الحوالي، توفي في محبسه بسبب تدهور وضعه الصحي، والتقاعس في تقديم العلاج له.

ونشر 'معتقلي الرأي' في تغريدة عبر 'تويتر' ما قال إنها 'أنباء عن وفاة الشيخ سفر الحوالي إثر تدهور شديد في صحته داخل السجن بعد حرمانه من أية رعاية صحية منذ اللحظات الأولي لاعتقاله تعسفياً'.
أضاف الحساب: 'بدورنا نحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياته ونطالبها بالكشف فوراً عن مصيره'.
وكان 'معتقلي الرأي' قال في وقت سابق إن الحوالي نقل بإخلاء طبي إلي الرياض ولا يزال هناك'.
وأشار إلي أن الشيخ الحوالي يعاني من 'جلطة دماغية وكسر في الحوض وفشل كلوي'.
يشار إلي أن السلطات السعودية اعتقلت الحوالي وشقيقه وأربعة من أبنائه قبل نحو شهر، وذلك بعد أيام من تداول كتاب منسوب للحوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل نقدا لاذعا للأسرة الحاكمة في السعودية.
المصدر : عربي 21
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أنباء عن وفاة الداعية السعودي سفر الحوالي في محبسه

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