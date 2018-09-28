مشاركة ظريف في إجتماع الفريق الدولي للأزمات

نيويورك/28ايلول/سبتمبر/إرنا – شارك وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في آخر يوم من جولته التي إكتظت بلقاءات وإجتماعات دبلوماسية مكثفة في الإجتماع المشترك الذي اُقيم بين دولة قطر والفريق الدولي للأزمات عشية أمس الخميس تحت عنوان «التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط».

وشارك في هذا الإجتماع وزير الخارجية الايراني و وزراء خارجية العراق و سلطنة عمان والنرويج، وتبادل المشاركون فيه وجهات نظرهم حيال التطورات التي تشهدها الساحة الدولية.
وحضر رابرت مالي رئيس الفريق الدولي للأزمات ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد رئيس الوزراء القطري وعلياء آل ثاني ممثلة قطر الدائمة لدي الامم المتحدة لاستقبال وزير الخارجية الايراني فور وصوله الإجتماع في مقر الامم المتحدة.
وتبادل ظريف مع نظرائه في هذا الملتقي وجهات النظر حول الإتفاق النووي وزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الي نيويورك ومستجدات المنطقة.
مع العلم بأنّ «الفريق الدولي للأزمات» يُعتَبر أحد مراكز الأبحاث الرسمية المعترف بها والتي يتولي رئاسته حالياً المستشار السابق لباراك اوباما «رابرت مالي».
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مشاركة ظريف في إجتماع الفريق الدولي للأزمات

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