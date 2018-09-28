دبلوماسی ایرانی: نرصد تحركات الكیان الصهیونی الاجرامیة

جاء ذلك فی تصریح ادلي به ممدوحی مساء الخمیس ردا علي المزاعم التی لا اساس لها والفارغة التی ساقها رئیس وزراء الكیان الصهیونی بان كیانه كشف منشآت نوویة سریة فی طهران.

واضاف، ان للكیان الصهیونی ماضیا طویلا فی الانتهازیة وتضلیل الرای العام وفی هذا السیاق یعمل عبر فبركة الانباء علي حرف انظار الرای العام عن ممارساته اللاانسانیة والتعسفیة ضد الشعب الفلسطینی.

واشار مندوب ایران فی الجمعیة العامة للامم المتحدة الي ان هذا الكیان هو مصدر الازمة وعدم الاستقرار فی المنطقة واضاف، ان رئیس وزراء الكیان الصهیونی یلجأ للكذب وتحریف الحقائق لحرف التوجهات عن الممارسات الهمجیة لكیانه ضد الشعب الفلسطینی.

وتابع ممدوحی، ان الكیان الصهیونی هو السجّان لغزة التی تعد اكبر سجن فی العالم وان هذا الكیان غیر الدیمقراطی الذی یدار من قبل مسؤولین فاسدین یزعم بانه تقدمی فی حین انه رجعی وله توجهات عرقیة ودینیة مثل داعش.

واعتبر مزاعم الكیان الصهیونی بانها ممثالة لاجراءات النازی الذی قاد العالم الي الدمار واضاف، ان هذا الكیان عنصری یستهزئ بالدیمقرطیة.

وقال مندوب ایران فی الجمعیة العامة، ان الكیان الصهیونی یتجاهل جمیع اهداف ومبادئ وتوجهات وسیاسات منظمة الامم المتحدة ویقف بوجه قراراتها ویستغل الجمعیة العامة.

ونوه ممدوحی الي ان هذا الكیان انتهك لغایة الان 300 قرار حول اسلحة الدمار الشامل والتدمیر والابادة البشریة حتي اخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل.

واوضح بان الكیان الصهیونی انتهك الي الان 255 قرارا لمجلس الامن الدولی واخرها القرار 2334 القاضی بانهاء بناء المستوطنات فی الاراضی الفلسطینیة المحتلة كما ان امیركا استخدمت الفیتو 44 مرة لغایة الان للدفاع عن الكیان فیما یتعلق بالقرارات الصادرة ضده.

وتابع مندوب ایران، ان نتنیاهو بعرضه عدة صور اخذها من خارطة غوغل یدعی بانه كشف عن منشآت نوویة جدیدة فی ایران وهو ما یعد كذبة كبري ومؤشرا الي ان ممارسة الكذب متاصلة فی ذاته.

وقال ممدوحی انه علي هذا الكیان الغاصب، بدلا عن انتاج الانباء المزیفة، تجنب التهدید باستخدام السلاح النووی كما یتوجب علي مجلس الامن ادانة الكیان لتهدیده باستخدام السلاح النووی.

واكد بالقول اننا نرصد التحركات الاجرامیة لهذا الكیان، ولقد ولي زمن ضربه للدول الجارة عبر التمتع بالحصانة.

انتهي ** 2342

