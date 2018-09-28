مسؤول اوروبي: الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي

وأفاد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء تطرقه للقضايا النووية، أن الاتفاق ساعد أيضا في تهيئة مساحة للحوار حول قضايا اخري.



ولفت إلي أن الاتفاق جيد للأمن الأوربي والإقليمي والعالمي، و'لهذا السبب يلتزم الاتحاد الأوروبي بالحفاظ علي الاتفاق طالما ظلت إيران ملتزمة تماما به'.



وكان توسك يعلق علي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوي العالمية الست؛ بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وكذلك الولايات المتحدة، وإعادة فرض الحظر الاميركي علي إيران.

انتهي ** 2342

