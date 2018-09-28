ظريف يبحث مع نظيرته الكورية الجنوبية حول التعاون الاقتصادي

وفي هذا اللقاء الذي جاء علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية واستمرار التعاون الاقتصادي ومسيرة السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل يوم الاحد بمعية الرئيس روحاني الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

والتقي ظريف العديد من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.

وشارك وزير الخارية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.

انتهي ** 2342

