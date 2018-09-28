وزير الخارجية الايراني يجتمع بنظيره البرتغالي في نيويورك

نيويورك / 28 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اجتمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في نيويورك الخميس بنظيره البرتغالي اغوستو سانتوز سيلفا.

وفي هذا اللقاء الذي جاء علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، بحث الجانبان حول القضايا الثنائية والتعاون الاقتصادي والاتفاق النووي وخطوة اميركا بنقض الاتفاق وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل يوم الاحد بمعية الرئيس روحاني الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.
والتقي ظريف العديد من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.
وشارك وزير الخارية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.
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وزير الخارجية الايراني يجتمع بنظيره البرتغالي في نيويورك

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