ظريف: علي الحضارات العريقة اداء دور اساسي في ارساء السلام والاستقرار

نيويورك / 28 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه علي الحضارات العريقة اداء دور اساسي في ارساء السلام والاستقرار في العالم.

وفي كلمة له الخميس خلال ندوة 'الحضارات العريقة' التي عقدت بمبادرة من بوليفيا علي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، قال ظريف، انه الان حيث يواجه العالم حالة عنف وكراهية متزايدة، ينبغي علي الحضارات العريقة اداء دور اساسي في التقريب بين الدول وارساء السلام والاستقرار.
وفي اشارة غير مباشرة الي اميركا وترامب قال وزير الخارجية الايراني، ان البعض الذي لا يعد تاريخ بلدهم شيئا يذكر امام الحضارات العريقة يتصورون بانهم يمكنهم الاستمرار بحياتهم فقط من خلال اختلاق العدو ووجود العدو.
وشارك في هذه الندوة وزراء خارجية ايران وايطاليا واليونان والصين ومصر والعراق وبوليفيا.
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ظريف: علي الحضارات العريقة اداء دور اساسي في ارساء السلام والاستقرار

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