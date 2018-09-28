ظريف: اسلحة الكيان الصهيوني النووية لا يمكن اخفاؤها بالخدع السحرية

جاء ذلك في تغريدة للوزير ظريف كتبها علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' ردا علي 'العرض المسرحي' الجديد لرئيس وزراء الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للامم المتحدة ومزاعمه بوجود منشآت نووية سرية في طهران.

وكتب ظريف: ان اي فن او خدعة سحرية لا يمكنهما ابقاء هذه الحقيقة في حالة الغموض وهي ان اسرائيل هو الكيان الوحيد في منطقتنا الذي يمتلك اسلحة نووية 'سرية' و'غير معلنة' من ضمنها ترسانة حقيقية من القنابل النووية.

واضاف، لقد حان الوقت ليعترف الكيان الصهيوني ويفتح ابواب برنامجه غير القانوني للاسلحة النووية امام المفتشين الدوليين.

يذكر ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عرض في 'عرض مسرحي' مثير للسخرية خارطة وادعي بان كيانه اكتشف مستودعا نوويا سريا في منطقة من طهران.

وقال بان كيانه زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات المتعلقة بهذا المستودع المزعوم وابدي غضبه من تجاهل الوكالة لمزاعمه التي لا اساس لها، داعيا مدير الوكالة يوكيا امانو لتفتيش هذه المواقع.

يذكر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت في 12 تقريرا لها لغاية الان التزام ايران بتنفيذ الاتفاق النووي وكان اخرها في 30 اب /اغسطس الماضي.

انتهي ** 2342

