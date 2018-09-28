عراقجي: الاتفاق النووي اتفاق دولي ومتعلق بالمجتمع الدولي كله

طهران / 28 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الاتفاق النووي بانه اتفاق دولي ومتعلق بالمجتمع الدولي كله، مؤكدا بان اميركا بخروجها من الاتفاق قد نقضت قرار مجلس الامن الدولي.

وفي تصريح ادلي به لقناة 'تي آر تي' امس الخميس اشار عراقجي الي ان محاولات اميركا الرامية لاثارة اجواء سلببية ضد ايران لم تحظ بدعم من سائر اعضاء مجلس الامن وقال، ان مثل هذه الادبيات (المعادية لايران) سمعناها كثيرا وقد تعودنا عليها وهي ليست شيئا جديدا.
واكد بان الاميركيين استخدموا لغة التهديد ضد ايران علي مدي الاعوام الاربعين الماضية ولم يحققوا شيئا ومازالوا يكررون خطأهم هذا.
واعتبر عزلة اميركا ودعم دول العالم لايران بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي بانه جاء علي العكس مما كان ترامب يريده واضاف، ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا بين ايران واميركا او بين ايران وما كان يعرف بمجموعة '5+1' والان مجموعة '4+1' بل هو اتفاق دولي يتعلق بالمجتمع الدولي كله.
واعتبر خروج اميركا من الاتفاق النووي نقضا لقرار مجلس الامن الدولي واضاف، ان اميركا بصفتها عضوا دائما في مجلس الامن نقضت قرار مجلس الامن وان ترامب توجه الي مجلس الامن ذاته الذي نقض قراره ليدين ايران لالتزامها بقرار مجلس الامن، وهذا امر مستغرب حقا.
وتابع عراقجي، اننا نعمل الان عن كثب مع الدول الاخري خاصة الدول الموقعة علي الاتفاق النووي اي الصين وروسيا والدول الاوروبية الثلاث وفي الحقيقة جميع دول الاتحاد الاوروبي الـ 28 التي اعتقد انها كلها تعتبر الحظر الاميركي احادي الجانب بانه غيرقانوني.
وفيما اذا كانت الحرب الكلامية بين ايران واميركا ستنتهي الي حرب عسكرية اكد بان ايران مستعدة لاسوا الاحتمالات واضاف، لا اعتقد بان اميركا ساذجة الي هذا القدر بحيث تشن حربا ضد ايران لانها تعرف اكثر من غيرها امكانيات ايران الدفاعية وقدرتها علي الرد في حرب حقيقية، وما نامله هو الا يحدث هذا الامر ابدا.
واشار الي قدرات ايران الدفاعية العالية في المنطقة وقال، انني اعتقد بان الجميع خاصة في منطقتنا يدرك ثمن الحرب وبعبارة افضل حربا اخري.. فمنطقتنا تعاني اساسا من حروب داخلية ونزاعات وارهاب وتطرف، لذا آمل بان لا يفضل احد وقوع حرب اخري في المنطقة او ان تحدث ازمة نووية اخري في المنطقة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

عراقجي

الاتفاق النووي

اميركا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عراقجي: الاتفاق النووي اتفاق دولي ومتعلق بالمجتمع الدولي كله

معظم المشاهدات

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

برلمانی عراقی:

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

برلمانية عراقية:

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

أحدث الأخبار

ترامب يَعيشُ “حالةَ إنكارٍ” ويَرفُض الاعتراف بأنّ ضَحِك الجمعيّة العامّة سُخرِيَةً مِنه وليسَ إعجابًا بِه

ترامب يَعيشُ “حالةَ إنكارٍ” ويَرفُض الاعتراف بأنّ ضَحِك الجمعيّة العامّة سُخرِيَةً مِنه وليسَ إعجابًا بِه

ممثل ايران الدائم لدي الامم المتحدة: حكومة ترامب تعاني من تخبُّط

ممثل ايران الدائم لدي الامم المتحدة: حكومة ترامب تعاني من تخبُّط

دبلوماسی ایرانی: نرصد تحركات الكیان الصهیونی الاجرامیة

دبلوماسی ایرانی: نرصد تحركات الكیان الصهیونی الاجرامیة

مسؤول اوروبي: الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي

مسؤول اوروبي: الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي

ظريف يبحث مع نظيرته الكورية الجنوبية حول التعاون الاقتصادي

ظريف يبحث مع نظيرته الكورية الجنوبية حول التعاون الاقتصادي

موضوعات مرتبط