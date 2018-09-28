ظريف: نتنياهو هو كالراعي الكذاب

نيويورك / 28 ايلول / سبتمبر /ارنا-
وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بانه كالراعي الكذاب الذي لا يريد الاقلاع عن قول الكذب.

وقال ظريف في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' الخميس ردا علي تصريحات نتنياهو، لقد كانوا قد اطلقوا فيما سبق لعبة الدراسات المزعومة واثاروا الكثير من الضجيج حولها وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوظيف نفقات كبيرة علي مدي اعوام طويلة الا انها وبعد عمليات التفقد والتفتيش قامت بغلق ذلك الملف.
واضاف، انه علي نتنياهو ان يجيب علي مسالة هي ان اسرائيل اليت تعتبر الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في منطقة الشرق الاوسط كيف يمكنها ان تجعل نفسها في موقع بحيث تتهم بكل وقاحة دولة اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا سلمية برامجها النووية.
وتابع، ان هذا الامر (توجيه الاتهام لايران) انما يجري من اجل ابعاد الشبهة عن نفسها، اذ ان اسرائيل تعد اكبر تهديد في منطقة الشرق الاوسط حينما يقف نتنياهو الي جانب مركز لصنع السلاح النووي ويهدد الدول الاخري بالدمار النووي.
واكد ظريف بان هذا الكيان العدواني لا يمكنه تحقيق شيء من وراء مثل هذه الالاعيب.
وقال ظريف، لقد راينا خلال الايام الاخيرة الي اي مدي ادت سياسات نتنياهو المفروضة علي اميركا الي فرض العزلة عليها في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.
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ظريف: نتنياهو هو كالراعي الكذاب

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