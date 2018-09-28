العبادي والحكيم يبحثان تشكيل الحكومة القادمة والحفاظ علي الانجازات المتحققة

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للعبادي، ان ' رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي استقبل رئيس تيار الحكمة سماحة السيد عمار الحكيم، وجري خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع العامة في البلاد'.

واضاف البيان ان 'المباحثات تناولت تشكيل الحكومة واهمية اكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية للحفاظ علي الاستقرار السياسي في البلاد' .

وتابع البيان ان العبادي اكد 'ان هناك انجازات تحققت خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات ومن المهم جدا الحفاظ عليها ودعمها وان تكون الحكومة المقبلة للبناء والاعمار وفرص العمل والحفاظ علي الاستقرار الامني'.

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