الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

وقال الكناني في تصريح صحافي، الاربعاء، إن 'تحالف البناء ملتزم بالتوقيتات الدستورية في تسمية رئيس الجمهورية ومن ثم الانتقال إلي تسمية الكابينة الوزارية'، مشيرا أن 'هناك تفاهمات للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية في موعده المحدد'.

وأضاف ، أن 'هناك حوارات مع الحزبين الكرديين بترشيح إحدي الشخصيات لرئاسة الجمهورية'، لافتا إلي 'وجود خيارين أما التوافق علي شخصية لرئاسة الجمهورية أو ترك الاختيار لأعضاء مجلس النواب'.

وكان النائب عن تحالف البناء أعلن في تصريح سابق، عن عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة للخروج بموقف موحد لدعم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية, وان قيادة البناء ستناقش مواصفات جميع المرشحين وسيتم الاتفاق علي الأفضل.

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