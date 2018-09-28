الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

بغداد/28 ايلول/سبتمبر/ارنا- أكد النائب العراقي عن تحالف البناء أحمد الكناني، وجود تفاهمات للاسراع بتسمية رئيس الجمهورية قبل التاريخ الذي حددته رئاسة البرلمان لانتخاب الرئيس الثلاثاء المقبل، مشيرا إلي التزام التحالف بالتوقيتات الدستورية.

وقال الكناني في تصريح صحافي، الاربعاء، إن 'تحالف البناء ملتزم بالتوقيتات الدستورية في تسمية رئيس الجمهورية ومن ثم الانتقال إلي تسمية الكابينة الوزارية'، مشيرا أن 'هناك تفاهمات للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية في موعده المحدد'.
وأضاف ، أن 'هناك حوارات مع الحزبين الكرديين بترشيح إحدي الشخصيات لرئاسة الجمهورية'، لافتا إلي 'وجود خيارين أما التوافق علي شخصية لرئاسة الجمهورية أو ترك الاختيار لأعضاء مجلس النواب'.
وكان النائب عن تحالف البناء أعلن في تصريح سابق، عن عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة للخروج بموقف موحد لدعم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية, وان قيادة البناء ستناقش مواصفات جميع المرشحين وسيتم الاتفاق علي الأفضل.
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

الرئيس الجديد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

معظم المشاهدات

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

برلمانی عراقی:

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

روحانی: الاتفاق النووی لا یتضمن قضیة الصواریخ

فی مؤتمره الصحفی فی نیویورك..

روحانی: الاتفاق النووی لا یتضمن قضیة الصواریخ

روحانی: احقیة إیران والغطرسة الأمریكیة باتت واضحة للعالم

روحانی: احقیة إیران والغطرسة الأمریكیة باتت واضحة للعالم

أحدث الأخبار

حماس: خطاب عباس طعن المقاومة ومنح العدو فرصة جديدة

حماس: خطاب عباس طعن المقاومة ومنح العدو فرصة جديدة

الإعلام الأمني العراقي يرد علي تقرير رايتس ووتش بشأن مزاعم إخفاء قسري للمعتقلين

الإعلام الأمني العراقي يرد علي تقرير رايتس ووتش بشأن مزاعم إخفاء قسري للمعتقلين

العبادي والحكيم يبحثان تشكيل الحكومة القادمة والحفاظ علي الانجازات المتحققة

العبادي والحكيم يبحثان تشكيل الحكومة القادمة والحفاظ علي الانجازات المتحققة

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

ظريف ووالستروم يبحثان بشان التعاون الاقتصادي بين ايران والسويد

ظريف ووالستروم يبحثان بشان التعاون الاقتصادي بين ايران والسويد

موضوعات مرتبط