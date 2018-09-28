ظريف ووالستروم يبحثان بشان التعاون الاقتصادي بين ايران والسويد

نيويورك / 28 ايلول / سبتمبر /ارنا-
التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيرته السويدية مارغوت والستروم، الخميس علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وبحث ظريف ووالستروم خلال اللقاء الذي جري في مقر الام المتحدة في نيويورك حول الاتفاق النووي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء مواقف ايران الاقليمية واحدث التطورات في سوريا ومدينة ادلب وكذلك اوضاع العراق وافغانستان واليمن.
ورافق ظريف في هذا اللقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني.
وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل يوم الاحد بمعية الرئيس روحاني الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.
والتقي ظريف لغاية الان عددا من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.
وشارك وزير الخارية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.
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ظريف ووالستروم يبحثان بشان التعاون الاقتصادي بين ايران والسويد

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