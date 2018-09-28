عباس: لن نلتزم بأي اتفاق إذا لم تتراجع واشنطن عن نقض تعهداتها مع الفلسطينيين

ومن علي منبر الأمم المتحدة في نيويورك قال إن واشنطن لم تعد وسيطاً نزيهاً، وأشار إلي أن الإدارة الأميركية الحالية تنكرت لالتزامات الإدارات السابقة وقوضت 'حل الدولتين'، لافتاً إلي أن قرار الكونغرس بحق منظمة التحرير الفلسطينية غير قانوني.

واستنكر الرئيس الفلسطيني 'العداء المستحكم للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال تدعمه واشنطن'، مجدداً الدعوة للرئيس الأميركي لإلغاء قراراته بشأن القدس والاستيطان التي تتعارض مع الشرعية الدولية.

واعتبر عباس أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يقوض الجهود الفلسطينية الحثيثة لبناء دولتها العتيدة، وأضاف أن قانون العنصرية الإسرائيلي الأخير يقوض 'حل الدولتين' ويكرس نظام الأبارتهيد، داعياً الدول إلي رفضه.

وجدد تأكيده علي أن القيادة الفلسطينية ليست ضد المفاوضات ولم ترفضها يوماً، وأنها تؤمن بالسلام طريقاً لحل الدولتين، مشدداً علي أن 'القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، ولا سلام من دون ذلك'.

ودعا عباس في كلمته دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلي الاعتراف بها، 'لأن الاعتراف بها يزيد الموقف الفلسطيني قوة في المفاوضات'، منوهاً إلي أن 'إسرائيل' المدعومة من واشنطن لم تنفذ أياً من قرارات الأمم المتحدة.

وقال إن 'البلطجة الإسرائيلية يجب أن تتوقف'، مشيراً إلي أن 'إسرائيل' عندما تدمر قرية الخان الأحمر فهي تقسّم الضفة، داعياً الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن نقض اتفاقياته مع الفلسطينيين لأنهم هم أيضاً لن يلتزموا بالمقابل.

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، قال عباس إن السلطة الفلسطينية تواصل الجهود لتحقيقها ووقف الانقسام.

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