وزيرا خارجية ايران والمانيا يتباحثان حول الاتفاق النووي

نيويورك / 28 ايلول / ارنا-
التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في نيويورك الخميس نظيره الالماني هايكو ماس، وتباحث معه حول الاتفاق النووي

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول الاتفاق النووي ومحاولة اميركا تقويض الاتفاق ومساعي اوروبا ومجموعة '4+1' لتنفيذ الاليات الخاصة بتوفير مصالح ايران الاقتصادية.
وحضر اللقاء ايضا مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعد الخارجية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني.
ورافق وزير الخارجية الايراني، الرئيس روحاني في زيارته الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة.
والتقي ظريف لغاية الان عددا من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.
وشارك وزير الخارية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.
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ظريف وهايكو ماس

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وزيرا خارجية ايران والمانيا يتباحثان حول الاتفاق النووي

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