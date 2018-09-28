الانتربول يعلن استعداده للتعاون مع ايران في مكافحة الارهاب

وبعث شتوك، امس الخميس، برقية الي العميد حسين اشتري قائد قوي الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أدان فيها الهجوم الارهابي الوحشي علي العرض العسكري في مدينة أهواز والذي أدي الي استشهاد عدد من المواطنين، وقدم التعازي والمواساة مع أسر الشهداء في حادث أهواز الارهابي.

وجاء في البرقية: ان منظمة الانتربول تدين بشدة مثل هذه الهجمات، وتعلن استعدادها لأي تعاون مع قوي الامن الداخلي وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب.

وأكد شتوك ان الانتربول ملتزم حسب إمكانياته، بتقديم أي عون في هذا المجال، من أجل تسليم مرتكبي هذا الفعل الشنيع الي العدالة بأسرع ما يمكن.

انتهي ** 2342

