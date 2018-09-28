الانتربول يعلن استعداده للتعاون مع ايران في مكافحة الارهاب

طهران / 28 ايلول / سبتمبر /ارنا-
أدان الامين العام لمنظمة الانتربول يورغن شتوك في برقية له الهجوم الارهابي علي عرض عسكري في مدينة أهواز، معلنا استعداد هذه المنظمة لأي تعاون مع الحكومة الايرانية لمكافحة الارهاب.

وبعث شتوك، امس الخميس، برقية الي العميد حسين اشتري قائد قوي الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أدان فيها الهجوم الارهابي الوحشي علي العرض العسكري في مدينة أهواز والذي أدي الي استشهاد عدد من المواطنين، وقدم التعازي والمواساة مع أسر الشهداء في حادث أهواز الارهابي.
وجاء في البرقية: ان منظمة الانتربول تدين بشدة مثل هذه الهجمات، وتعلن استعدادها لأي تعاون مع قوي الامن الداخلي وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب.
وأكد شتوك ان الانتربول ملتزم حسب إمكانياته، بتقديم أي عون في هذا المجال، من أجل تسليم مرتكبي هذا الفعل الشنيع الي العدالة بأسرع ما يمكن.
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سياسي

الانتربول

حادثة اهواز الارهابية

مكافحة الارهاب

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الانتربول يعلن استعداده للتعاون مع ايران في مكافحة الارهاب

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