ایران ترفض اتهامات بریطانیا الفارغة حول مزدوجی الجنسیة

لندن / 27 ایلول / سبتمبر /ارنا-
رفض السفیر الایرانی فی لندن حمید بعیدی نجاد الاتهامات الفارغة التی وجهها وزیر الخارجیة البریطانی لایران حول مزدوجی الجنسیة الایرانیین، بزعم ان ایران تزج ببعض هؤلاء فی السجن لتحقیق النفوذ السیاسی.

وقال بعیدی نجاد فی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' الخمیس، ان اجهزة التجسس الغربیة تمارس الضغوط علي بعض الرعایا الایرانیین ذوی التابعیة المزدوجة لنقل معلومات ومعطیات خاصة الیهم.
واضاف، ان الرعایا الایرانیین یعشقون وطنهم ولكن من الممكن ان یبادروا للقیام بهذا الامر (نقل المعلومات والمعطیات) بتصور انها معطیات لیست سریة.
وتابع السفیر الایرانی، انه علي الدول الغربیة وقف هذه الضغوط علي بعض الرعایا الایرانیین خاصة المسنین والنساء.
واضاف، ان طهران تعتقد بعمق وتسعي من اجل ان یحفظ الرعایا الایرانیون علاقاتهم العمیقة مع ارضهم الام وان یزوروا وطنهم بصورة مستمرة ومن دون ای هواجس للسیاحة والتجارة وزیارة اسرهم.
وكان وزیر الخارجیة البریطانی قد ادعي فی تصریح لقناة 'سكای نیوز' بان ایران قررت زج افراد ابریاء فی السجن واستخدامهم كاداة للنفوذ السیاسی وهو اجراء غیر مقبول.
كما ان وزارة الخارجیة البریطانیة ایضا قد اصدرت قبل ایام بیانا حذرت فیه الرعایا الارانیین الذین یحملون مزدوجة السفر الي ایران، وان یقتصروا علي السفر للضرورة.
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ایران ترفض اتهامات بریطانیا الفارغة حول مزدوجی الجنسیة

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