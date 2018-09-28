محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والفنزويلي

وفي هذا اللقاء تباحث ظريف وارياسا حول سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الدولية والاقليمية.

ورافق وزير الخارجية الايراني، الرئيس روحاني في زيارته الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة.

والتقي ظريف لغاية الان عددا من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.

وشارك وزير الخارية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.

انتهي ** 2342

