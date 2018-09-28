دربي طهران بين برسبوليس واستقلال ينتهي بالتعادل السلبي

طهران / 27 ايلول / سبتمبر /ارنا-
انتهي دربي طهران بين برسبوليس واستقلال اليوم الخميس بالتعادل السلبي في اطار الاسبوع الثامن من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم.

وجرت المباراة في استاد 'ازادي' الرياضي بطهران بحضور نحو 70 الف متفرج وكانت واحدة من اسوا لقاءات دربي طهران حيث خلت من الاداء الفني الجميل والهجمات المنسقة والكرات الخطيرة علي المرميين.
وترافقت المباراة بسبب حسايتها بالحذر الشديد الزائد عن الحد واتسمت بالخشونة احيانا ما ترك تاثيره علي مستوي ادائهما الذي كان دون المستوي المطلوب من الناحية الفنية لينتهي اللقاء بالتعادل بدون اهداف.
وبهذه النتيجة فقد ارتفع رصيد برسبوليس الي 16 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف عن سباهان اصفهان الذي تصدر بعد فوزه اليوم علي مضيفه 'نفط مسجد سليمان' 2-0 فيما بلغ رصيد استقلال 8 نقاط في المركز الثامن.
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دربي طهران بين برسبوليس واستقلال ينتهي بالتعادل السلبي

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