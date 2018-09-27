ظريف يتحدث عن محاور محادثاته مع نظرائه في نيويورك

وفي تصريح ادلي به للصحفيين الايرانيين اليوم الخميس علي هامش لقائه مع نظيره الباراغواياني، اشار ظريف الي لقائه وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والمانيا واضاف، ستكون لنا العديد من اللقاءات اليوم وغدا ايضا وسيكون محور المحادثات حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والخطوة التي اقدمت عليها اميركا بنقض الاتفاق.

واضاف، لقد شعرنا بوجود تعهد دولي لدي جميع الوزراء بضرورة الوصول الي سبل لمواصلة التعاون وبطبيعة الحال فان هذا التعهد لا يعود فقط للعلاقة مع ايران بل يعود ايضا للعلاقات الدولية التي ينبغي متابعتها والاستمرار فيها بجدية.

وقال ظريف، انه تم في الكثير من هذه اللقاءات البحث حول قضايا المنطقة واوضاع سوريا واليمن وجرائم الكيان الصهيوني.

انتهي ** 2342

