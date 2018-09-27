ظريف يتباحث مع نظيره القطري حول القضايا الثنائية والاقليمية

وتباحث الجانبان خلال اللقاء الذي جري علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، حول القضايا الثنائية والاقليمية وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورافق ظريف في هذا اللقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني.

وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل يوم الاحد بمعية الرئيس روحاني الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

والتقي ظريف لغاية الان عددا من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.

وشارك وزير الخارية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.

انتهي ** 2342

