محادثات بين وزيري خارجية ايران والنرويج في نيويورك

نيويورك/ 27 ايلول / سبتمبر /ارنا-
التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في نيويورك اليوم الخميس نظيرته النرويجية إيني ماري إريكسين سورايدي.

وفي هذا اللقاء الذي جاء علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، تباحث ظريف مع سورايدي بشان الاتفاق النووي والتعاون الاقتصادي والقضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية.
ورافق وزير الخارجية الايراني، الرئيس روحاني في زيارته الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة.
والتقي ظريف لغاية الان عددا من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.
وشارك وزير الخارية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.
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إينى مارى إريكسين سورايدى

ايران والنرويج

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محادثات بين وزيري خارجية ايران والنرويج في نيويورك

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