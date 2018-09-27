وزير خارجية سلوفينيا يلتقي ظريف في نيويورك

نيويورك / 27 ايلول / سبتمبر /ارنا- التقي ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية سلوفينيا بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وبحث ظريف وسيرار خلال لقائهما اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول تطوير العلاقات الثنائية خاصة التعاون الاقتصادي.
يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رافق الرئيس حسن روحاني في زيارته الي نيويورك، والتقي عددا من نظرائه من الدول الاخري للبحث في العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.
كما شارك ظريف في الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول مجموعة '4+1' بحضور موغريني، حيث صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك قرأته موغريني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

سلوفينيا

ظريف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير خارجية سلوفينيا يلتقي ظريف في نيويورك

معظم المشاهدات

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

برلمانی عراقی:

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

أمین المجلس الأعلي للأمن القومی :

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

أحدث الأخبار

محادثات بين وزيري خارجية ايران والنرويج في نيويورك

محادثات بين وزيري خارجية ايران والنرويج في نيويورك

وزير خارجية سلوفينيا يلتقي ظريف في نيويورك

وزير خارجية سلوفينيا يلتقي ظريف في نيويورك

العلاقات الاقتصادية بين العراق وايران ارتفعت بأكثر من 30 في المئة

رئيس غرفة التجارة في إيران:

العلاقات الاقتصادية بين العراق وايران ارتفعت بأكثر من 30 في المئة

وزير خارجية باراغوي يلتقي ظريف في نيويورك

وزير خارجية باراغوي يلتقي ظريف في نيويورك

محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والروماني في نيويورك

محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والروماني في نيويورك

موضوعات مرتبط