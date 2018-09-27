وزير خارجية باراغوي يلتقي ظريف في نيويورك

وأكد ظريف وألبيرتو كاستيغليوني خلال لقائهما اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، علي الارادة السياسية للطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رافق الرئيس حسن روحاني في زيارته الي نيويورك، والتقي عددا من نظرائه من الدول الاخري للبحث في العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

كما شارك ظريف في الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول مجموعة '4+1' بحضور موغريني، حيث صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك قرأته موغريني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف.

انتهي** 2344

