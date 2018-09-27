اجتماع محافظ أردبيل ووزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان

تطوير التعاون الاقتصادي بين محافظة أردبيل وجمهورية أذربيجان

باكو/ 27 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - اجتمع محافظ اردبيل (شمال غرب ايران) 'اكبر بهنام جو' مع وزير الاقتصاد الاذربيجاني 'شاهين مصطفي اف' اليوم الخميس ، وناقش الجانبان توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين محافظة أردبيل وجمهورية أذربيجان.

وبحث الطرفان في اللقاء الذي حضره ايضا مدير خطوط السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية 'سعيد محمد زاده' التعاون بين إيران وأذربيجان في مجال النقل.
في بداية اللقاء قدم مصطفي اف التعازي بمناسبة ضحايا حادث أهواز الإرهابي للحكومة والشعب الإيراني، قائلاً إن هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها لتعزيز العلاقات بين البلدين ، والتعاون بين طهران وباكو الآن علي أعلي مستوي.
وأشار الي التعاون الناجح بين جمهورية أذربيجان وإيران في القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع النقل ، قائلاً: الزيارات واللقاءات المتبادلة لها دور هام في تطوير العلاقات في مجال النقل بالسكك الحديدية.
بدوره أشار المدير العام لمؤسسة السكك الحديدية الايرانية، الخطوات التي اتخذتها إيران لاستكمال ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.
من جانبه أشار رئيس خطوط السكة الحديدية الأذربيجانية ، جاويد قربانوف، إلي افتتاح طريق باكو - أستارا السريع إلي الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبوع الماضي بحضور رئيس جمهورية أذربيجان ، الهام علييف ، قائلا: طول طريق باكو - أستارا السابق إلي الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 243 كيلومترا وهذ الطريق اصبح أقصر بمسافة 38 كم ، وبلغ 204 كيلومترات من خلال تشغيل الطريق السريع الجديد.
وأضاف أنه علي طول الطريق السريع ، تم بناء ما مجموعه 24 جسرا و 66 خطا للسكك الحديدية تحت الأرض و 4 أنفاق وبنية تحتية أخري.
و أكد جاويدوف: إن القدرة علي تطوير العلاقات بين إيران وأذربيجان في مجال النقل عالية جدا.
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تطوير التعاون الاقتصادي بين محافظة أردبيل وجمهورية أذربيجان

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