باكستان توقع مع روسيا مذكرة مشروع خط بحري لتوريد الغاز الإيراني إليها وإلي الهند

طهران/ 27 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا وباكستان وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنفيذ مشروع خط بحري لتوريد الغاز من إيران للمستهلكين في باكستان والهند.

وقالت الوزارة في بيان: 'تتضمن الوثيقة توفير دعم شامل لمشروع خط الأنابيب البحري، الذي سيتم بموجبه تزويد الغاز من الحقول في إيران إلي المستهلكين في باكستان والهند، وتنص المذكرة علي تحديد المنظمات المخول لها التي سيتم من خلالها دعم المشروع، بما في ذلك وضع الأسس التقنية الاقتصادية وتحديد قاعدة الموارد ورسم خط أنابيب الغاز'.
وأشار نائب وزير الطاقة الروسي، أناتولي يانوفسكي، معلقا علي توقيع المذكرة: 'أعتقد أن هذا يخلق ظروفا إضافية، لتوقيعنا مثل هذه الوثيقة وتوقيع الجانب الهندي عليها'.
هذا وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة 'غازبروم' الروسية، فيتالي ماركيلوف، يوم الجمعة الماضي، أن الهند وباكستان تدرسان مشروع بناء خط أنابيب لنقل الغاز من إيران إلي الهند، لكن القرار لم يتخذ بعد.
وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم من قبل شركة 'غازبروم' والشركة الإيرانية 'أن أي أو سي'، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تسمح للشركتين بالبدء في إعداد دراسة جدوي لمشروع خط أنابيب الغاز من إيران إلي الهند عبر باكستان.
وكانت 'غازبروم' قد وقعت في عام 2017، مذكرات مع إيران بشأن إمكانية المشاركة في تطوير أربعة حقول في إيران — فرزاد — أ ، فرزاد — ب، 'شمال بارس' و'كيش'.
وسبق لرئيس 'غازبروم'، أليكسي ميلر، أن أعلن بأن الشركة ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير حقلي 'فرزاد' و'شمال بارس' و'كيش' في الربع الأول من عام 2018.
المصدر: سبوتنيك
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باكستان توقع مع روسيا مذكرة مشروع خط بحري لتوريد الغاز الإيراني إليها وإلي الهند

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