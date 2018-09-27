فی رسالة بمناسبة یوم تكریم الشهداء

قائد الثورة الاسلامیة: میدان الجهاد لازال مفتوحا فی المجالات المختلفة

طهران/ 27 أیلول/ سبتمبر/ ارنا - فی رسالة له بمناسبة یوم تكریم الشهداء ضمن فعالیات اسبوع الدفاع المقدس، أكد قائد الثورة الاسلامیة إن میدان الجهاد لازال مفتوحا علي الاصعدة المختلفة معتبرا ان الشهادة هی قمة الجهاد.

وتیلت رسالة قائد الثورة الاسلامیة سماحة ایة الله السید علی الخامنئی الیوم الخمیس من قبل ممثل ولی الفقیه فی مؤسسة الشهید وشؤون المضحین بمناسبة یوم تكریم الشهداء ضمن فعالیات اسبوع الدفاع المقدس.
واضاف سماحته ان قیم تضحیات الشهداء تتجلي أكثر فاكثر فی كل یوم یمر من عمر الثورة الاسلامیة كما تتجلي افاق جدیدة من هذه التضحیات.
وقال قائد الثورة الاسلامیة ان ساحة الجهاد مازالت مفتوحة فی جمیع المجالات، وأن قمة الجهاد تتمثل فی الشهادة (فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ینتظر).
وأردف سماحة القائد فی بیانه: ان تكریم الشهداء وأداء واجب الاحترام تجاه عوائلهم الصبورة، هو واجب كبیر فی هذا الیوم والي الأبد.
انتهي**2344



برچسب ها

سیاسی

قائد الثورة الإسلامیة

اسبوع الدفاع المقدس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد الثورة الاسلامیة: میدان الجهاد لازال مفتوحا فی المجالات المختلفة

معظم المشاهدات

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

برلمانی عراقی:

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

أمین المجلس الأعلي للأمن القومی :

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

أحدث الأخبار

وزير خارجية باراغوي يلتقي ظريف في نيويورك

وزير خارجية باراغوي يلتقي ظريف في نيويورك

محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والروماني في نيويورك

محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والروماني في نيويورك

تطوير التعاون الاقتصادي بين محافظة أردبيل وجمهورية أذربيجان

اجتماع محافظ أردبيل ووزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان

تطوير التعاون الاقتصادي بين محافظة أردبيل وجمهورية أذربيجان

باكستان توقع مع روسيا مذكرة مشروع خط بحري لتوريد الغاز الإيراني إليها وإلي الهند

باكستان توقع مع روسيا مذكرة مشروع خط بحري لتوريد الغاز الإيراني إليها وإلي الهند

`علي دائي` ضمن تصويت لاختيار أفضل مهاجم بتأريخ كأس آسيا

'علي دائي' ضمن تصويت لاختيار أفضل مهاجم بتأريخ كأس آسيا

موضوعات مرتبط