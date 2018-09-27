قائد الثورة الاسلامیة: میدان الجهاد لازال مفتوحا فی المجالات المختلفة

وتیلت رسالة قائد الثورة الاسلامیة سماحة ایة الله السید علی الخامنئی الیوم الخمیس من قبل ممثل ولی الفقیه فی مؤسسة الشهید وشؤون المضحین بمناسبة یوم تكریم الشهداء ضمن فعالیات اسبوع الدفاع المقدس.

واضاف سماحته ان قیم تضحیات الشهداء تتجلي أكثر فاكثر فی كل یوم یمر من عمر الثورة الاسلامیة كما تتجلي افاق جدیدة من هذه التضحیات.

وقال قائد الثورة الاسلامیة ان ساحة الجهاد مازالت مفتوحة فی جمیع المجالات، وأن قمة الجهاد تتمثل فی الشهادة (فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ینتظر).

وأردف سماحة القائد فی بیانه: ان تكریم الشهداء وأداء واجب الاحترام تجاه عوائلهم الصبورة، هو واجب كبیر فی هذا الیوم والي الأبد.

انتهي**2344

