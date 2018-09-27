رئيس منظمة التراث الثقافي: روحاني أعاد معه الي ايران تمثال رأس الجندي الأخميني

وقال علي اصغر مونسيان: ان منحوتة رأس الجندي الأخميني كان قد تم تهريبها بشكل غير قانوني خارج ايران قبل قرابة 80 عاما، ومن خلال المشاورات الدولية والمتابعات القانونية تمكنا من استلام هذه المنحوتة الأثرية القيمة من مدعي نيويورك العام.

وأضاف: لقد تم اكتشاف هذه القطعة الأثرية القيمة قبل 90 عاما في ايران، وبعد عدة سنوات تم تهريبها من ايران وظهرت في كندا ثم أميركا، ولحسن الحظ وبعد المتابعات القانونية، من قبل الحكومة الحالية، تمكنا من إعادة هذه القطعة الأثرية التاريخية القيمة.

وتم كشف هذه القطعة التاريخية العام الماضي في مزاد في نيويورك، ومن خلال تقديم الوثائق الي نيابة نيويورك العامة، تبين انها تعود لإيران، وقد عرضت للمزاد بشكل غير قانوني.

وقد أعلن محققو هذا الملف، ان هذه المنحوتة الحجرية تقدر قيمتها بـ1.2 مليون دولار، كانت تحت تصرف شخصين يسكنان في لندن.

انتهي** 2344

