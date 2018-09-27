رئيس منظمة التراث الثقافي: روحاني أعاد معه الي ايران تمثال رأس الجندي الأخميني

طهران/ 27ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلن رئيس منظمة التراث الثقافي الايرانية، اليوم الخميس، ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، أعاد معه الي ايران منحوتة رأس الجندي الأخميني، والذي كان قد تم تهريبه بشكل غير قانوني خارج البلاد.

وقال علي اصغر مونسيان: ان منحوتة رأس الجندي الأخميني كان قد تم تهريبها بشكل غير قانوني خارج ايران قبل قرابة 80 عاما، ومن خلال المشاورات الدولية والمتابعات القانونية تمكنا من استلام هذه المنحوتة الأثرية القيمة من مدعي نيويورك العام.
وأضاف: لقد تم اكتشاف هذه القطعة الأثرية القيمة قبل 90 عاما في ايران، وبعد عدة سنوات تم تهريبها من ايران وظهرت في كندا ثم أميركا، ولحسن الحظ وبعد المتابعات القانونية، من قبل الحكومة الحالية، تمكنا من إعادة هذه القطعة الأثرية التاريخية القيمة.
وتم كشف هذه القطعة التاريخية العام الماضي في مزاد في نيويورك، ومن خلال تقديم الوثائق الي نيابة نيويورك العامة، تبين انها تعود لإيران، وقد عرضت للمزاد بشكل غير قانوني.
وقد أعلن محققو هذا الملف، ان هذه المنحوتة الحجرية تقدر قيمتها بـ1.2 مليون دولار، كانت تحت تصرف شخصين يسكنان في لندن.
انتهي** 2344



برچسب ها

فرهنگي

الجندي الاخميني

روحاني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس منظمة التراث الثقافي: روحاني أعاد معه الي ايران تمثال رأس الجندي الأخميني

معظم المشاهدات

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

برلمانی عراقی:

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

أمین المجلس الأعلي للأمن القومی :

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

أحدث الأخبار

قائد الثورة الاسلامیة: میدان الجهاد لازال مفتوحا فی المجالات المختلفة

فی رسالة بمناسبة یوم تكریم الشهداء

قائد الثورة الاسلامیة: میدان الجهاد لازال مفتوحا فی المجالات المختلفة

الحلبوسي يعلن عن عدد المرشحين لمنصب الرئيس العراقي

الحلبوسي يعلن عن عدد المرشحين لمنصب الرئيس العراقي

رئيس منظمة التراث الثقافي: روحاني أعاد معه الي ايران تمثال رأس الجندي الأخميني

رئيس منظمة التراث الثقافي: روحاني أعاد معه الي ايران تمثال رأس الجندي الأخميني

زيادة التبادل غير النفطي بين إيران وتايلاند بنسبة 20٪

زيادة التبادل غير النفطي بين إيران وتايلاند بنسبة 20٪

متحف القرارة بقطاع غزة... محاولة شبابية للحفاظ علي التاريخ والتراث

'خاص إرنا'

متحف القرارة بقطاع غزة... محاولة شبابية للحفاظ علي التاريخ والتراث

موضوعات مرتبط