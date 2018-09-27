زيادة التبادل غير النفطي بين إيران وتايلاند بنسبة 20٪

و بلغ حجم التبادلات غير النفطية بين ايران وتايلاند منذ بداية ابريل حتي نهاية اغسطس من هذا العام، اكثر من مليون طن وقيمتها اكثر من 497 مليون دولار، وفقا لما ذكرته ارنا اليوم الخميس.

ووفقا لإحصاءات الجمارك الإيرانية، فان التجارة بين البلدين زادت بنسبة 7.99 ٪ في الوزن وأكثر من 20 ٪ في الحجم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كانت تايلاند الوجهة التاسعة للصادرات الإيرانية خلال الأشهر الخمسة الأولي من هذا العام ، وكانت أهم سلع التصدير من إيران إلي جنوب شرق آسيا هي مكثفات البروبان والصلب .

تعتبر تايلاند حاليا بوابة لدول ' آسان' لدخول سوق إيران، ويمكن أن تكون طهران أيضا بوابة بانكوك لدخول منطقة الخليج الفارسي والقوقاز وروسيا والشرق الأوسط.

تتمتع تايلاند بفرص كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية في اتجاه توطيد التعاون بين رجال الاعمال والشركات و الحكومة والقطاع الخاص في قطاع الاستثمار والخدمات ، وخاصة في صناعة السياحة ، وتحرص إيران علي جذب المستثمرين التايلنديين إلي مشروعات تطوير البنية التحتية.

و بلغ حجم التجارة بين البلدين 309 ملايين دولار في عام 2015 ، من بينها 217 مليون دولار صادرات تايلاند إلي إيران و 92 مليون دولار صادرات إيران إلي تايلاند.

وتظهر إحصاءات الجمارك التايلندية أن حجم التجارة بين إيران وتايلاند في عام 2016 ارتفع بنسبة 36 في المائة عقب زيارة كبار مسؤولي البلدين إلي بانكوك وطهران ، وإجراء محادثات لتطوير العلاقات الاقتصادية.

تايلاند هي دولة في جنوب شرق آسيا ذات دخل سياحي مرتفع للغاية. حسب التقديرات ، تمثل إيرادات السياحة الأجنبية 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

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