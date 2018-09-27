القوات المسلحة مستعدة لمواجهة جميع تهديدات الاعداء

واضاف جهانبخش خلال مراسم اقيمت في مدينة مشهد بمناسبة الذكري السنوية لكسر الحصار عن آبادان، ان قواتنا المسلحة تمتاز بقدرات قتالية وردعية عالية في مواجهة الاعداء مبينا ان سنوات الدفاع المقدس (1980- 1988) علمتنا الكثير حيث تعلمنا كيف نكون معتمدين علي قدراتنا الذاتية في جميع المجالات .

وقال ايضا ان الجمهورية الاسلامية اليوم تعتبر من القوي العسكرية والسياسية في منطقة غرب اسيا وهذا بفضل الخبرات التي اكتسبناها في حقبة الدفاع المقدس مبينا ان الاعداء يبذلون قصاري جهدهم وعن طريق الحظر والتهديد، لايقاف عجلة التطور في الجمهورية الاسلامية ففي بداية الثورة فرضوا علينا الحرب العسكرية واليوم يواجهوننا بحرب اقتصادية ولكننا سننتصر اليوم كما انتصرنا سابقا.

انتهي**م م**2344

