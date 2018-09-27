ضبط اكثر من 1.6 طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان

زاهدان/27ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) العميد 'محمد قنبري' ضبط 1669 كيلوغراما من المخدرات في مدينة ايرانشهر التابعة للمحافظة .

أضاف العميد 'محمد قنبري' اليوم الخميس ان القوي الأمنية في مدينة ايرانشهر التابعة للمحافظة، تمكنت بفضل إشرافهم الإستخباراتي علي المنطقة من الإطلاع علي نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلي داخل البلاد، حيث قاموا علي الفور بنصب كمائن وتكثيف الإستحواذ الأمني علي المنطقة مشيرا الي ان القوي الأمنية تمكنت من توقيف مركبات تجار المخدرات.
وصرح ان شرطة مكافحة المخدرات استطاعت وخلال المسح الميداني لمناطق الاشتباك مع عصابات تهريب المخدرات من ضبط 1621 كيلوغراما من الأفيون و 23 كيلوغراما من الهيروئين و 20 كيلوغراما من باقي انواع المخدرات و 5 كيلوغرامات من مادة الحشيش.
وتُعتبر محافظة سيستان وبلوشستان المحافظة الاولي والرائدة في العالم في مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع مركزها مدينة زاهدان، ذات طول حدودي مع أفغانستان وباكستان يبلغ 1100 كيلومتر.
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ضبط اكثر من 1.6 طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان

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