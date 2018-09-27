الرئيس روحاني يهنئ رئيس تركمانستان بعيد الاستقلال لبلاده

طهران/27ايلول/سبتمبر/ارنا- بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الخميس، برقية تهنئة الي 'قربانقلي بردي محمد اوف' رئيس جمهورية تركمانستان بمناسبة ذكري يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة، عن أمله في ان تشهد علاقات البلدين المزيد من التقدم في جميع المجالات.
وجاء في جانب من برقية التهنئة : في ظل العلاقات الودية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تركمانستان والفرص المتاحة لدعم التعاون بين البلدين، فان المشاورات المستمرة بامكانها ان تمهد الارضية امام اعتماد خطوات راسخة لتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية .
وأعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة للرئيس التركماني عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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الرئيس روحاني يهنئ رئيس تركمانستان بعيد الاستقلال لبلاده

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