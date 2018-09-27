وزيرالطاقة يفتتح مشاريع للمياه والكهرباء في محافظة سمنان

سمنان /27ايلول/سبتمبر/ارنا- خلال زيارته لمحافظة سمنان افتتح وزير الطاقة 'رضا اردكانيان' مشاريع في مجال المياه والكهرباء في عدد من مدن المحافظة.

وافادت ارنا ان اردكانيان قام بتدشين سد (مجن) في مدينة شاهرود حيث يبلغ طول قوسه 276 مترا بعرض 8 امتار وارتفاع 160 مترا بطاقة تخزينة تبلغ 4.75 مليون مترمكعب.
وقام الوزير ايضا بتدشين 20مشروعا في مجال الكهرباء ومنها محطة لانتاج الكهرباء في كل من مدن شاهرود و ميامي و سمنان.
كما قام الوزير بافتتاح اول محطة لانتاج الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة سمنان وبطاقة انتاج تبلغ 2500ميغاواط ساعة كهرباء سنويا.
وكذلك تم افتتاح وبحضور الوزير خط انابيب ايصال المياه الي قرية ابخوري في سمنان التي يقطنها 1200 شخص .
انتهي**م م**2344



برچسب ها

اقتصاد

مشاريع

وزيرالطاقة

محافظة سمنان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزيرالطاقة يفتتح مشاريع للمياه والكهرباء في محافظة سمنان

معظم المشاهدات

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

برلمانی عراقی:

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

أمین المجلس الأعلي للأمن القومی :

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

أحدث الأخبار

قائد الثورة الاسلامیة: میدان الجهاد لازال مفتوحا فی المجالات المختلفة

فی رسالة بمناسبة یوم تكریم الشهداء

قائد الثورة الاسلامیة: میدان الجهاد لازال مفتوحا فی المجالات المختلفة

الحلبوسي يعلن عن عدد المرشحين لمنصب الرئيس العراقي

الحلبوسي يعلن عن عدد المرشحين لمنصب الرئيس العراقي

رئيس منظمة التراث الثقافي: روحاني أعاد معه الي ايران تمثال رأس الجندي الأخميني

رئيس منظمة التراث الثقافي: روحاني أعاد معه الي ايران تمثال رأس الجندي الأخميني

زيادة التبادل غير النفطي بين إيران وتايلاند بنسبة 20٪

زيادة التبادل غير النفطي بين إيران وتايلاند بنسبة 20٪

متحف القرارة بقطاع غزة... محاولة شبابية للحفاظ علي التاريخ والتراث

'خاص إرنا'

متحف القرارة بقطاع غزة... محاولة شبابية للحفاظ علي التاريخ والتراث

موضوعات مرتبط