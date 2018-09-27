وزيرالطاقة يفتتح مشاريع للمياه والكهرباء في محافظة سمنان

وافادت ارنا ان اردكانيان قام بتدشين سد (مجن) في مدينة شاهرود حيث يبلغ طول قوسه 276 مترا بعرض 8 امتار وارتفاع 160 مترا بطاقة تخزينة تبلغ 4.75 مليون مترمكعب.

وقام الوزير ايضا بتدشين 20مشروعا في مجال الكهرباء ومنها محطة لانتاج الكهرباء في كل من مدن شاهرود و ميامي و سمنان.

كما قام الوزير بافتتاح اول محطة لانتاج الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة سمنان وبطاقة انتاج تبلغ 2500ميغاواط ساعة كهرباء سنويا.

وكذلك تم افتتاح وبحضور الوزير خط انابيب ايصال المياه الي قرية ابخوري في سمنان التي يقطنها 1200 شخص .

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