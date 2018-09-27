رئيس اتحاد المصدرين للمعدات الطبية الإيرانية:

تصدير المنتجات الطبية الإيرانية إلي 50 دولة

طهران/ 27 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلن نائب الرئيس وسكرتير الاتحاد الإيراني لمصدري المعدات الطبية، عن تصدير منتجات طبية وإمدادات طبية من إيران إلي 50 دولة حول العالم.

وأضاف محمد رضا كمباني، إنه في العام الماضي، تم تصدير 24 مليون دولار من المنتجات الطبية المصنعة في داخل البلاد إلي دول أوروبا وآسيا وأفريقيا .
وأكد أن جميع الشركات المصنعة للمنتجات الطبية في السوق العالمية تسعي إلي التصدير.
وصرح كمباني، إن إنتاج منتجات طبية مشتركة مع سلطنة عمان، بالإضافة إلي زيادة الصادرات، سيؤدي إلي زيادة الإنتاج، وبالنظر إلي الملاحظات التي نتلقاها من الشركات الأجنبية، يمكننا تحسين جودة المنتجات وتقليل تكلفة المنتجات النهائية.
وقال : إذا تمكنا من تقديم منتجاتنا بعلامة عمان التجارية، فسوف يكون لدينا المزيد من الطلبات والمشتريات وسوق للصادرات إلي البلدان الأفريقية والأوروبية ، وهو ما يمكن أن يكون أعظم إنجاز لزيادة صادرات المعدات الطبية.
و أعلن عن مشاركة 14 شركة منتجة لمعدات طبية إيرانية في المعرض العماني الثامن.
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تصدير المنتجات الطبية الإيرانية إلي 50 دولة

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