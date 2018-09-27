جاويش اوغلو:

تركيا لن تواكب الحظر الامريكي علي ايران

انقرة /27ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن وزير خارجية تركيا 'مولود جاويش اوغلو' ان بلاده لن تواكب الحظر الامريكي المفروض علي ايران.

وقال اوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة الاربعاء عقب الاجتماع الثلاثي الذي جمعه مع وزيري الخارجية الايراني والروسي :ان تركيا ستسمتر بتجارتها مع ايران بغض النظر عن الحظر الامريكي المفروض عليها، مبينا ان بلادة لاتدعم الحظر مطلقا وستستمر بالتعاملات التجارية مع ايران وروسيا وباقي الدول لانها بلدا مستقلا ذو سيادة.
واضاف اوغلونحن نلتزم فقط بالحظر المفروض من جانب الامم المتحدة وخلافه لانقبل اي حظر ولانقوم بتطبيقه.
وشرح وزير الخارجية التركي نتائج الاجتماع الثلاثي مع وزيري خارجية ايران وروسيا حول الاتفاق الاخير في سوتشي بشأن ادلب معتبرا الحل السياسي هو الفرصة الاخيرة وقال : يجب علينا ان نستغل الفرصة المتاحة مؤكدا علي اجراء الاتفاق الاخير في سوتشي .
وبين اوغلو ان الازمة السورية يجب حلها بالطرق الدبلوماسية وقال ان البلدان الثلاث متفقة حول هذا ويجب الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة وبجمع المعارضين والحكومة السورية نعطي دفعة لعميلة السلام هناك.
وطالب الوزير التركي بتبديل الازمة الي سلام وصرح انه وخلال الايام القادمة يجب ان يكون تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري من اهم الخطوات وذلك لان اعضاء اللجنة تم تسميتهم.
واضاف جاويش اوغلو ان تركيا مستمرة في مواجهة المجاميع الارهابية والتنسيق مع شركائها في هذا الامر ولكننا نعتقد بالنسبة للقضية السورية ان العملية السياسية هي الاهم معلنا عن استمرار التعاون مع ايران وروسيا بهذا الشان.
وكان جاويش اوغلو وخلال كلمة القاها في اجتماع الازمة السورية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة قال اجريت مباحثات ثلاثية مكثفة بين مسئولي تركيا وروسيا وايران بشأن ادلب وكانت نتائجها ايجابية مضيفا ان مسئلة ادلب مهمة جدا ونحن وعن طريق التفاوض مع ايران وروسيا استطعنا ان نمنع وقوع كارثة انسانية هناك.
انتهي**م م**2344



برچسب ها

سياسي

الحظر الامريكي

تركيا

الاجتماع الثلاثي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تركيا لن تواكب الحظر الامريكي علي ايران

معظم المشاهدات

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

برلمانی عراقی:

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

أحدث الأخبار

تصدير المنتجات الطبية الإيرانية إلي 50 دولة

رئيس اتحاد المصدرين للمعدات الطبية الإيرانية:

تصدير المنتجات الطبية الإيرانية إلي 50 دولة

تركيا لن تواكب الحظر الامريكي علي ايران

جاويش اوغلو:

تركيا لن تواكب الحظر الامريكي علي ايران

اهالي طهران سيخروج في مسيرات للرد علي ترهات ترامب

يوم الجمعة

اهالي طهران سيخروج في مسيرات للرد علي ترهات ترامب

الرئيس روحاني دافع وبشكل جيد عن مواقف الشعب الايراني

عضو البرلمان السوري:

الرئيس روحاني دافع وبشكل جيد عن مواقف الشعب الايراني

روحانی: احقیة إیران والغطرسة الأمریكیة باتت واضحة للعالم

روحانی: احقیة إیران والغطرسة الأمریكیة باتت واضحة للعالم

موضوعات مرتبط