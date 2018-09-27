تركيا لن تواكب الحظر الامريكي علي ايران

وقال اوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة الاربعاء عقب الاجتماع الثلاثي الذي جمعه مع وزيري الخارجية الايراني والروسي :ان تركيا ستسمتر بتجارتها مع ايران بغض النظر عن الحظر الامريكي المفروض عليها، مبينا ان بلادة لاتدعم الحظر مطلقا وستستمر بالتعاملات التجارية مع ايران وروسيا وباقي الدول لانها بلدا مستقلا ذو سيادة.

واضاف اوغلونحن نلتزم فقط بالحظر المفروض من جانب الامم المتحدة وخلافه لانقبل اي حظر ولانقوم بتطبيقه.

وشرح وزير الخارجية التركي نتائج الاجتماع الثلاثي مع وزيري خارجية ايران وروسيا حول الاتفاق الاخير في سوتشي بشأن ادلب معتبرا الحل السياسي هو الفرصة الاخيرة وقال : يجب علينا ان نستغل الفرصة المتاحة مؤكدا علي اجراء الاتفاق الاخير في سوتشي .

وبين اوغلو ان الازمة السورية يجب حلها بالطرق الدبلوماسية وقال ان البلدان الثلاث متفقة حول هذا ويجب الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة وبجمع المعارضين والحكومة السورية نعطي دفعة لعميلة السلام هناك.

وطالب الوزير التركي بتبديل الازمة الي سلام وصرح انه وخلال الايام القادمة يجب ان يكون تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري من اهم الخطوات وذلك لان اعضاء اللجنة تم تسميتهم.

واضاف جاويش اوغلو ان تركيا مستمرة في مواجهة المجاميع الارهابية والتنسيق مع شركائها في هذا الامر ولكننا نعتقد بالنسبة للقضية السورية ان العملية السياسية هي الاهم معلنا عن استمرار التعاون مع ايران وروسيا بهذا الشان.

وكان جاويش اوغلو وخلال كلمة القاها في اجتماع الازمة السورية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة قال اجريت مباحثات ثلاثية مكثفة بين مسئولي تركيا وروسيا وايران بشأن ادلب وكانت نتائجها ايجابية مضيفا ان مسئلة ادلب مهمة جدا ونحن وعن طريق التفاوض مع ايران وروسيا استطعنا ان نمنع وقوع كارثة انسانية هناك.

انتهي**م م**2344

