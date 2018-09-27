اهالي طهران سيخروج في مسيرات للرد علي ترهات ترامب

واضاف محمودي اليوم الخميس لمراسل ارنا ان الحادث الارهابي في اهواز اظهر مرة اخري مدي اجرام الاستكبار العالمي واذنابه الارهابيين في قتل الابرياء من عامة الناس مما يثبت ان ايران الاسلامية هي ضحية الارهاب دائما.

وقال ايضا ان اعداء النظام الاسلامي قاموا بابشع الجرائم بقتلهم الطفل ذو الاربعة اعوام والمعاق بنسبة 70% والناس العزل الابرياء واظهروا صورتهم الخبيثة وما دفاع امريكا وبعض الدول العربية العميلة لها عن هذا الحادث الارهابي الا دليلا علي اثبات عداء هذه الدول والانظمة للشعب الايراني.

واعرب محمودي عن تعاطفة مع عوائل شهداء الجريمة الارهابية، وقال ليعلم العالم واعداء النظام ان دماء هؤلاء الابرياء لن تذهب سدي و ان مظلوميتهم ستكون سببا في فضحهم واتحاد الشعب الايراني في مواجهة الاستكبار العالمي ومؤامراته .

يذكر ان خلية ارهابية مؤلفة من 5 عناصر هاجموا بزي عسكري العرض العسكري الذي اقيم في اهواز صباح السبت لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (1980-1988) ما ادي الي استشهاد 24 شخصا وجرح 69 اخرين من المدنيين الحاضرين ومنهم اطفال ونساء ومن العسكريين المشاركين في العرض.

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