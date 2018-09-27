روحانی: احقیة إیران والغطرسة الأمریكیة باتت واضحة للعالم

واشار الرئیس روحانی الیوم الخمیس، بعد عودته من نیویورك، فی تصریح صحفی، الي انه شارك فی اجتماع الجمعیة العامة للأمم المتحدة لبیان مواقف الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

واضاف انه القي كلمتین فی الأمم المتحدة واجري ثلاث مقابلات مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولین الإعلامیین فی الولایات المتحدة والمثقفین والسیاسیین وقادة المجتمعات الإسلامیة فی امریكا.

وقال أیضا إنه عقد 17 اجتماعا مع قادة البلدان والمسؤولین فی المنظمات الدولیة، ثلاثة بلدان مجاورة وبلدین آسیویین وثلاثة بلدان من أمریكا اللاتینیة ، وست دول أوروبیة ، ومنظمة دولیة ریاضیة واخري مالیة ، والأمین العام للأمم المتحدة.

وصرح روحانی ان امریكا سلكت طریق الاحادیة وتجاهلت المؤسسات الدولیة والقوانین الدولیة، ولم یكن هذا شیئا قلناه لوحدنا، بل اشار الیه الاخرون باشكال مختلفة.

وقال أعتقد أن أمریكا لم تجنی ای شیء من الجمعیة العامة، وعندما كان السید ترامب یخطب ویمجد انجازات حكومته، سخر جمیع الحاضرین منه، ووسائل الاعلام الأمریكیة أعلنت فی هذا الصدد بان قادة العالم سخروا من ترامب ما یشیر الي إِهانة الحكومة والشعب الامریكی.

وصرح روحانی: لقد تمكنا من اعلان موقفنا بوضوح، وهو موقف القیادة والشعب الإیرانی والنظام بأكمله.

وبشان اجتماع مجلس الأمن الدولی حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، قال الرئیس روحانی، إن امریكا أعلنت أولاً أن الاجتماع حول إیران، ثم قالوا إنه مرتبط بمسألة أخري، ولكن قبل یوم واحد من الاجتماع، قال السید ترامب إن القمة تدور حول إیران.

واضاف روحانی إن ما كانوا یهدفون إلیه من وراء هذا الاجتماع، انتهي ضدهم، لأن مناقشة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر كانت حول نزع السلاح، ومن ناحیة أخري، تحول الاجتماع الي دعم الاتفاق النووی بشكل حاسم، و ترامب بقي لوحده فی عزلة.

وتابع رئیس الجمهوریة : إلي جانب اجتماع الجمعیة العامة، اجتمع وزراء خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ومجموعة 4+1 (بریطانیا وفرنسا وروسیا والصین ، إلي جانب ألمانیا) ، وأجري وزراء هذه البلدان مناقشات جیدة ، وأخیراً أصدروا بیانا ینص علي أنه بالإضافة إلي مواقفهم المتینة بشأن الالتزام بتنفیذ الاتفاق النووی وشكروا إیران علي التزامها وعملها بالاتفاق النووی، أعلنوا عن وضع ألیات للتجارة مع ایران .

وقال روحانی إن المفوضة العلیا للشؤون الخارجیة والأمن فیدیریكا موغیرینی اعلنت أن هناك آلیة خاصة لتسهیل التجارة مع إیران سیتم إنشاؤها قبل نوفمبر/تشرین الثانی المقبل مما اغضب امیركا .

وأشار روحانی إلي انه جلب معه قطعة أثریة إیرانیة نادرة وهی عبارة عن صورة لجندی هخامنشی، تعود الي 2500 عام مضي، حیث تمكنت ایران من استعادتها بعد إجراءات قانونیة قویة .

انتهي** 2344

