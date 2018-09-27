وزير النفط الإيراني يزور روسيا الاسبوع القادم

موسكو / 27 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - يتوجه وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه إلي موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في أسبوعية 'الطاقة الروسية -2018'.

ومن المتوقع أن يشارك وزير النفط الإيراني في برامج 'أسبوع الطاقة الروسي- 2018' المقرر إجراؤها في الفترة من 3 إلي 6 أكتوبر .
وذكرت وكالة أنباء 'ريا نوفوستي' الروسية، أن زنكنه من المقرر أن يحضر اجتماع فريق 'أسبوع الطاقة الروسي - 2018' بعنوان 'كيف سيكون سوق الغاز العالمي في عام 2030' .
كما يحضر الندوة وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ووزير الطاقة والصناعة في قطر 'محمد بن صالح آل سعد'.
ومن المتوقع أن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي - 2018 في موسكو، وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، ووزير النفط النيجيري إيمانويل إيبه كاشيك ، و رئيس مجلس إدارة شركة النفط الليبية 'مصطفي سنال'.
كما سيحضر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باراكيندو في مناقشات 'أسبوع الطاقة الروسي'.
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وزير النفط الإيراني يزور روسيا الاسبوع القادم

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