وزير النفط الإيراني يزور روسيا الاسبوع القادم

ومن المتوقع أن يشارك وزير النفط الإيراني في برامج 'أسبوع الطاقة الروسي- 2018' المقرر إجراؤها في الفترة من 3 إلي 6 أكتوبر .

وذكرت وكالة أنباء 'ريا نوفوستي' الروسية، أن زنكنه من المقرر أن يحضر اجتماع فريق 'أسبوع الطاقة الروسي - 2018' بعنوان 'كيف سيكون سوق الغاز العالمي في عام 2030' .

كما يحضر الندوة وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ووزير الطاقة والصناعة في قطر 'محمد بن صالح آل سعد'.

ومن المتوقع أن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي - 2018 في موسكو، وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، ووزير النفط النيجيري إيمانويل إيبه كاشيك ، و رئيس مجلس إدارة شركة النفط الليبية 'مصطفي سنال'.

كما سيحضر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باراكيندو في مناقشات 'أسبوع الطاقة الروسي'.

انتهي** 2344

