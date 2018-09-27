تعاون بلدان المنطقة يشكل عقبة أمام تمويل الإرهاب

وأفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلي للأمن القومي، إن 'دانغ جينغ واي'، أحد مسؤولي الأمن القومي الصيني الذي يزور طهران لحضور الاجتماع الإقليمي الأول للحوار الأمني، اجتمع اليوم (الخميس) مع علي شمخاني، أمين عام المجلس الأعلي للأمن القومي .

واشار شمخاني الي التعاون الواسع بين البلدين حول القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية مؤكدا إن المصالح المشتركة ووجهات النظر بين طهران وبكين واسعة النطاق لتعزيز مستوي العلاقات والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية خاصة مكافحة الارهاب.

واعتبر شمخاني، استخدام أداة العقوبات غير القانونية وإساءة استخدام العلاقات الاقتصادية التي تحكم نظام الهيمنة، تمهد لعودة الحقبة الاستعمارية، مضيفًا أن استمرار السياسات الخاطئة في فرض الإرادة علي إرادة الدول المستقلة ليس فقط مسارا محكوما بالفشل، بل ستكون نتائجه عكسية أيضًا.

وأشاد أمين المجلس الأعلي للأمن القومي، بالدور البناء لجمهورية الصين الشعبية في التطورات الإقليمية والدولية ، داعيا إلي التعجيل بتنفيذ الاتفاقات بين المؤسسات الأمنية في البلدين.

ووصف شمخاني ظاهرة الإرهاب بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين، قائلا إن المشاركة المستمرة والتعاون الوثيق مع دول المنطقة سيكونان عقبة أمام تمويل بعض الدول وإساءة استخدام وسائل الإرهاب لفرض الإرادة الأجنبية علي الدولة.

بدوره أشاد 'دانغ جينغ وي'، مسؤول الأمن القومي الصيني، بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب والتطرف، قائلا إن عودة السلام والاستقرار إلي سوريا تتطلب سلاما دائما في الشرق الأوسط.

وأشار إلي انتشار تهديد الإرهاب في العالم وأكد علي ضرورة التعاون الثنائي والدولي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن إهمال ضرورات ومتطلبات مواجهة الإرهاب بشكل جدي وشامل وغير تمييزي، من شأنه أن يجعل نطاق التهديد خارج عن السيطرة.

واكد مسؤول الامن القومي الصيني، علي ارادة قادة البلدين في تعزيز التعاون الشامل، قائلا ان العديد من الزيارات والتبادلات بين كبار المسئولين السياسيين والاقتصاديين والأمنيين في إيران والصين لعبت دورا حاسما في تسريع الاتفاقيات المشتركة.

و عقد الاجتماع الأول لامناء ومستشاري الأمن القومي في المنطقة تحت اسم الحوار الأمني الأقليمي باستضافته الأمانة العامة للمجلس الأعلي للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحضور ممثلين من ايران وروسيا والصين والهند وافغانستان لبحث طرق مكافحة الإرهاب والتطرف والتهديدات الجديدة للإرهاب في منطقة غرب آسيا .

وفي البيان الختامي الصادر عن المنتدي، أكد المشاركون ان الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والتدخلات الاجنبية عرضت الامن القومي لدول المنطقة للخطر، وأن التطرف والعنف والراديكالية تشكل من اهم العوامل المثيرة للإرهاب، ولابد من مواجهتها في مختلف الجوانب.

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