السعودية والامارات تدعمان جميع المجاميع الارهابية

وتقدم المحبشي في بداية الحوار الذي اجراه معه مراسل ارنا اليوم الخميس باحر التعازي لاستشهاد عددا من المواطنين الايرانين في حادث اهواز الارهابي وقال : ان الامارات وبسبب ارتباطها المهني بالمخابرات الغربية فهي تقوم بدعم المجاميع الارهابية بشكل محترف اكثر من السعودية مضيفا ان زمرة (الاحوازية) هي الاخري من المجاميع الارهابية التي تتلقي دعمها المالي من السعودية.

وبين المحبشي ان السعودية بالدعاية والاسلام النفطي والفكر التكفيري انشأت هذه المجاميع كي تكون خنجرا في خاصرة الشعوب الاسلامية وان هذا الخنجر يسير وفق اوامر المخابرات الانجليزية والامريكية.

وقال كذلك ان منشأ هذا الفكر الاجرامي الاسود هو الافكار الاموية المنحرفة التي منذ البداية رفعت السيف بوجه من يخالفها واتهمت الامام الحسين عليه السلام وزيد ابن علي والمختار الثقفي بالخروج عن الدين وبالتالي قامت بمحاربتهم واستشهادهم .

واضاف عضو المجلس السياسي لانصار الله ان هذه الافكار وصلت الي مرحلة في العهد العباسي بحيث اعتبروا اتباع اهل البيت عليهم السلام غير مسلمين وافتي ابن تيمية باستباحة دمائهم وطبقها محمد بن عبد الوهاب وقام بقتل الكثير منهم ومنذ ذلك الحين دخلت انجلترا الساحة ودعمت هذا الانحراف كي تشوه صورة الاسلام ويقوم المسلمين بقتل بعضهم البعض.

وصرح ان هذه الوحشية تبلورت في داعش واليوم المجاميع المرتبطة بالسعودية هي من الدواعش .

واعتبر المجاميع الاعلامية الكاذبة المدعومة من السعودية هي من تقوم ببث التفرقة والفتنة بين المسلمين محققة اهداف اعدائهم.

واعتبر كذلك صمت المنظمات الدولية وبعض الدول حيال هذه الجرائم هو دعما للمجاميع الارهابية ولايتوقع منهم ادانتها لانهم هم من اوجدوها .

يذكر ان خلية ارهابية مؤلفة من 5 عناصر هاجموا بزي عسكري العرض العسكري الذي اقيم في اهواز صباح السبت لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (1980-1988) ما ادي الي استشهاد 24 شخصا وجرح 69 اخرين من المدنيين الحاضرين ومنهم اطفال ونساء ومن العسكريين المشاركين في العرض.

انتهي**م م**2344

