بمشاركة ايران

بدء فعاليات مهرجان طريق الحرير في الصين

بكين/27 ايلول/سبتمبر/ارنا- بدأ اليوم الخميس في مدينة (دون خوانغ) الصينية فعاليات المهرجان الدولي الثالث لطريق الحرير بمشاركة 100 دولة ومنظمة دولية ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من اهداف المهرجان تنمية التعاون بين الدول في المجالات الثقافية والسياحية والتاكيد علي انعقاد المؤتمرات والمهرجانات و بشكل مستمر وكذلك نقل تجارب الدول الي بعضها البعض .
وموضوع المهرجان هو ' تاسيس مجتمع منسجم رائع ومتساوي الحقوق' ومن المتوقع ان يشارك فيه اكثر من الف شخص من 100 دولة ومنظمة دولية.
و قال 'جن جينغ'مدير الاعلام في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في محافظة غانسو، في مراسم الافتتاح، سيقام خلال المهرجان 14 اجتماعا تخصصيا وبمواضيع مختلفة منها التبادلات البشرية والتعاون الثقافي والسياحي وطريق الحرير والثقافة وصيانة الاثار التاريخية .
وتامل وزارة الثقافة والسياحة الصينية ان يتعرف المشاركون وعن قرب علي النشاطات المبذولة في مجال تنمية المبادلات البشرية والثقافية و السياحية بين الدول .
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بدء فعاليات مهرجان طريق الحرير في الصين

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