السويد تدافع عن الاتفاق النووي الموقع مع إيران

طهران/ 27 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعربت وزيرة خارجية السويد مارغوت وولستروم، عن تأييد بلادها لموقف الاتحاد الأوروبي الداعم للاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

جاء ذلك في رد مباشر علي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هاجم الاتفاق في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قائلا إن بلاده 'تتبني العقيدة الوطنية'.
واعلنت وولستروم في تصريحات قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي ، إن 'الوطنية' هي ليست الحل لبرنامج طهران النووي.
وأضافت أن بلادها 'ستقف بجانب دعم الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي مع إيران' الذي أعلن ترامب الانسحاب منه مايو / أيار الماضي.
وتساءلت الوزيرة السويدية: 'ما هو البديل عن الصفقة الإيرانية؟'.
ولفتت وولستروم إلي أن الاتحاد الأوروبي يعمل علي إيجاد طريقة لمساعدة الشركات علي التعامل مع إيران عقب العقوبات الأمريكية.
وفي 14 تموز / يوليو 2015، توصلت إيران ومجموعة دول (5+1) التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلي اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير / كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.
غير أنه في 8 مايو / أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق وقرر ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية علي طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
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السويد تدافع عن الاتفاق النووي الموقع مع إيران

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