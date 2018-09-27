المتحدث باسم رئيس وزراء اليابان:

لا يمكن تجاهل دور إيران البناء في المنطقة

نيويورك/ 27 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الياباني، استمرار تعاون بلاده مع طهران في القضايا البيئية وإدارة الكوارث الطبيعية، قائلاً إن الدور البناء الإيراني للاستقرار الإقليمي لا يمكن تجاهله.

وقال 'تاكاشي اوساغا' يوم امس الاربعاء في مؤتمر صحفي بالامم المتحدة، حول اجتماع رئيس وزراء اليابان والرئيس الايراني في نيويورك، ان هذا اللقاء هو السابع بين رئيس الوزراء الياباني والرئيس الايراني، والثاني علي هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتابع: خلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء 'آبي' عن رضاه للقاء الرئيس روحاني، وقدم التعازي بمناسبة مقتل واصابة المواطنين في الهجوم الذي وقع في جنوب غرب إيران.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الياباني: ان 'آبي' أعلن في اللقاء مع روحاني، إن هذا العام هو الذكري التسعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وستواصل اليابان العمل مع إيران في إدارة الكوارث الطبيعية وغيرها من المجالات، الأمر الذي سيفيد الشعب الإيراني.
كما رحب أوساغا باستمرار الاتفاق النووي من قبل إيران، قائلاً إن اليابان تدعم هذا الاتفاق.
وأشار إلي القضايا التي أثيرت خلال لقاء الرئيس روحاني ورئيس الوزراء الياباني، قائلا إن المسئولين ناقشا الوضع في المنطقة ، و رئيس الوزراء الياباني قال إنه لايمكن استبعاد الدور البناء لإيران من أجل استقرار المنطقة.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الياباني، علي أهمية علاقات إيران بالنسبة لطوكيو، وقال إن جهود الحكومة اليابانية ومحادثاتها مع المسؤولين الأمريكيين للحصول علي إعفاءات من العقوبات الأمريكية الأحادية واستئناف واردات النفط الإيرانية مستمرة.
وقال اوساغا بشأن شراء النفط الايراني ردا علي مراسل ارنا في مقر الامم المتحدة : اجرينا جولتين من المحادثات مع الحكومة الامريكية وسنواصل الحديث. جهودنا هي منع التأثير السلبي للجزاءات علي القطاع الخاص في اليابان.
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سياسي

اليابان

الاتفاق النووي

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لا يمكن تجاهل دور إيران البناء في المنطقة

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