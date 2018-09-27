المؤبد والسجن 10 سنوات لشقيقين تتهمهم السلطات البحرينية بالانضمام لـ «سرايا الأشتر»

هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

و اتهمت الأول بتجنيد أخيه في السرايا والتخطيط لإطلاق النار علي دورية أمنية في سترة حسب مرآة البحرين.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي 'بإجراء التحريات عن طريق الاستعانة بالمصادر السرية الموثوق بها، تأكدت صحة تلك المعلومات، حيث جند المتهم الأول المتهم الثاني وضمه إلي عناصر ذلك التنظيم'.

وتعتمد المحاكم البحرينية في قراراتها علي مصادر سرية يرفض الادعاء العام الكشف عنها، في حين يؤكد معتقلون تعرضهم للتعذيب بهدف الادلاء باعترافات تدينهم أمام المحاكم التي يعينها الملك.

انتهي** 2344

